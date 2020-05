Facebook

Die um 1900 errichtete Villa „Marienheim“ in Gmünd steht seit 40 Jahren leer. Wie es nach dem Tod ihres Besitzers weitergeht, ist völlig offen © MARTINA PIRKER

Viele, die an der Villa „Marienheim“ im Osten von Gmünd vorbeifahren, werden sich fragen, warum sie so verlassen und zusehends dem Verfall preisgegeben ist? Die um 1900 errichtete Villa gehörte dem in Amerika tätigen Physiker und Mathematiker Gerard Kohlmayr, der Ende April 90-jährig verstorben ist. Sein Schwager Johannes Miholic, Chirurg und Universitätsprofessor in Wien, verbrachte seit Mitte der 1960er Jahre viele Ferien- und Urlaubstage in der Villa: „Errichtet wurde sie von der Gastwirtsfamilie Maria und Franz Kohlmayr, daher auch der Name Marienheim. Die Mutter von Gerhard Kohlmayr verbrachte bis zu ihrem Tod vor rund 40 Jahren die Sommermonate in diesem Kleinod. In den 1950er- und 1960er Jahren wurden hier auch Pensionszimmer vermietet.“