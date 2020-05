Facebook

Peter Schober, Unternehmer und Mitglied des Vereins „Spittal gestalten“ mit Bürgermeister Gerhard Pirih © KK/EGGSPRESS

Spittaler, die ihren Hauptwohnsitz in der Stadtgemeinde haben, können City-Taler mit einer Ermäßigung von 20 Prozent erwerben. Dies wurde in der jüngsten Stadtratssitzung einstimmig beschlossen. Die Aktion startet ab 15. Juni und endet, sobald die von der Stadtgemeinde Spittal angekauften 100.000 Euro an City-Talern vollständig ausgegeben wurden. So kann man beispielsweise City-Taler im Wert von 100 Euro kaufen, bezahlt dafür aber nur 80 Euro. Der Höchstbetrag wird mit 250 Euro festgelegt, in diesem Fall bezahlt der Kunde nur 200 Euro.