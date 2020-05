Facebook

Blick von Kreuschlach im Liesertal in Richtung Gmünd © Martina Pirker

Wir verbleiben an der Südseite eines Hochs mit Zentrum bei den Britischen Inseln in einer nördlichen Strömung. Dabei wird die Luft trockener. Infolgedessen kann sich die Sonne im Vergleich zum Vortag noch etwas länger und besser in Szene setzen. Das betrifft insbesondere den Süden Oberkärntens. Nur im Bereich der Hohen Tauern machen sich von Norden her immer noch ein paar dichtere Wolken bemerkbar. "Der Tauernwind fühlt sich weiterhin recht frisch an", meint der Wetterexperte Werner Troger. Im Möll-, Lieser- und Maltatal weht der Nordwind am stärksten. Im Ort Seeboden am Millstätter See hat es maximal rund 20 Grad am Nachmittag.