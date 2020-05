Facebook

Bürgermeister Siegfried Ronacher, Zahnartz Amar Besic und Vizebürgermeister Christian Potocnik © KK/STADTGEMEINDE HERMAGOR

Gute Nachrichten gibt es aus der Wulfeniastadt: Zahnarzt Amar Besic wird demnächst eine Praxi eröffnen. Derzeit wohnt und arbeitet er in Klagenfurt. Nach der Absolvierung des Gymnasiums in Klagenfurt begann mit dem Zahnmedizinstudium in Graz und derzeit ist er im Zahnambulatorium der Österreichischen Krankenkasse in Klagenfurt beschäftigt. Künftig möchte der Zahnarzt seine Patienten in Hermagor Empfang nehmen.