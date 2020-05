Ein technisches Gebrechen an der 20-kV-Leitung führte am Samstag zu einem Stromausfall in Stall im Mölltal.

Symbolfoto © KK/KNG

In der Gemeinde Stall im Mölltal waren am Samstag rund 700 Kundenanlagen ohne Stromversorgung. Ursache dafür war laut Kelag-Presesprecher Josef Stocker ein technisches Gebrechen an der 20-kV-Leitung im Mölltal. Monteure der KNG-Kärnten Netz GmbH arbeiteten an der Behebung der Störung.