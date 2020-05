Zum Schutz von rund 20 Wohnhäusern einer Siedlung am Fuß der Hindenburghöhe in Mallnitz wird eine Steinschlagverbauung angebracht. Projekt wird in den kommenden Jahren erweitert.

Arbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung bringen derzeit in einer ersten Baustufe 320 Laufmeter Stahlnetze an © Camilla Kleinsasser

Massive Hangsicherungsarbeiten in Form von Steinschlagnetzen werden derzeit durch die Wildbach- und Lawinenverbauung in Mallnitz am Fuß der Hindenburghöhe (Liesgele) im Bereich des sogenannten „Fensters“ vorgenommen. „Durch Sturmschäden, starke Regengüsse und Unwetter der vergangenen Jahre ist das Gelände immer labiler geworden. Es sind ganze Bäume und große Steine heruntergekommen. 2019 war Gefahr in Verzug“, erklärt Anton Glantschnig, Nachbarschaftsobmann und Vizebürgermeister.