Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christina Plattner und ihr verstorbener Ehemann Bernd © KK/Plattner

Das Ableben eines jungen Familienvaters, Finanzberaters und Sängers sorgt in den Gemeinden Radenthein und Feld am See nach wie vor für tiefe Betroffenheit. Der erst 37-jährige Bernd Plattner ist am 3. April völlig unerwartet verstorben. Das Chorsingen und Musizieren in einer Trachtenkapelle war die große Leidenschaft des Ehemanns von Christina Plattner und Vaters von Melissa (8) und Felix (4).