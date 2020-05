Kleine Zeitung +

Streit eskalierte Frau stach mit Küchenmesser auf Lebensgefährten ein

Ein Paar geriet am Freitag in einer Wohnung in Spittal an der Drau in Streit. Nachdem der 36-Jährige seine Partnerin (58) gewürgt hatte, ging diese mit einem Messer auf ihn los. Die Frau wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.