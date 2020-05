Kleine Zeitung +

Spittal "Mein Café" ist geschlossen, Schirmbar startet durch

Ronny Zarre hat seit Freitag, 15. Mai, seine Schirmbar am Burgplatz in Spittal in Betrieb. "Mein Café" bleibt bis zum Herbst geschlossen. Grund sind Umbauarbeiten der Kärntner Sparkasse.