Zlan Rückkehr des Gottesdiensts mit Kaffee und Kuchen

Im Freien wird am Sonntag der evangelische Gottesdienst in Zlan gefeiert. Im benachbarten Café gibt es auch Getränke und Mehlspeisen.

Pfarrerin Andrea Mattioli predigt am Sonntag im Freien © kk

Eine besondere Veranstaltung soll der erste evangelische Gottesdienst seit Beginn der Corona-Krise in Zlan werden. Dieser findet am Sonntag (9.30 Uhr) am Kirchplatz vor der Kirche im Freien statt. Auch das Café Postkastl hat dann wieder geöffnet und bietet Getränke und Mehlspeisen an. "So hoffen wir, genügend Platz für alle anbieten zu können. Auf dem Kirchplatz werden Stühle und Bänke mit genügend Abstand zueinander aufgestellt und auch für eine gute Beschallung ist gesorgt. Das Wetter soll ja mitspielen, und wir freuen uns, wieder miteinander feiern zu können", sagt Pfarrerin Andrea Mattioli. In der Kirche selbst hätten nur rund 35 Personen den Gottesdienst feiern können.