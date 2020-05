Facebook

Ein Mix aus Sonne und Wolken ist für Donnerstag zu erwarten © MARTINA PIRKER

Am Donnerstag wirkt schwacher Hochdruckeinfluss und damit bessert sich auch etwas das Wetter in unserem Land. Die Wolken lockern daher auch zeitweise etwas mehr auf und es zeigt sich damit zwischendurch sogar länger die Sonne am Himmel. Immer wieder erreichen jedoch vom Südwesten her auch dickere Wolken unser Land und sie stauen sich vor allem an den Karnischen Alpen und den Gailtaler Alpen an.