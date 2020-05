Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Dürregger, Norbert Leitner und Christoph Kulterer bei der übergabe von 14 Laptops © (c) KK/Hans Jost

Rund 9000 Schüler in Kärnten haben zu Hause keine technischen Voraussetzungen, um am E-Learning-Programm der Bundesregierung teilnehmen zu können. Vielen Familien mangelt es an Geld, um den Kindern das technische Equipment kaufen zu können. Die Industriellenvereinigung Kärnten rief ihre Mitgliedsbetriebe zu Laptop-Spenden auf. Diesem Aufruf folgte auch Christoph Kulterer, CEO der Hasslacher-Gruppe mit Unternehmenssitz in Sachsenburg: „Wir sind zwar ein traditionelles Familienunternehmen, setzen aber seit Jahren unseren Fokus auf Innovation und Digitalisierung. Ganz klar, dass wir in so einer Situation nicht lange überlegen, sondern unsere Unterstützung anbieten."