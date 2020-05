Facebook

Beratungen für werdende Mütter finden seit Mai im "vitaminR" in Radenthein wieder persönlich statt © (c) FFCucina Liz Collet - Fotolia

Seit Mai dürfen Beraterinnen und Berater des Sozialvereins "vitamiR" in Radenthein – unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen – wieder persönliche Beratungen in den Vereinsräumlichkeiten anbieten. Wer Bedarf für eine Beratung in der Familien- und Schwangerenberatungsstelle hat, kann unter Telefon (04246) 4920 anrufen und eine Nachricht hinterlassen oder per E-Mail um eine Terminvereinbarung bitten: office@vitamin-r.at

Achtung derzeit gibt es geänderte Öffnungszeiten: Von Montag bis Mittwoch steht jeweils von 15 bis 17 Uhr eine Beraterin persönlich für Anfragen zur Verfügung. Die Eltern-Kind-Gruppen sowie das Bildungszentrum bleiben vorübergehend geschlossen. Mehr Infos unter: