Die Generalsanierung von ländlichen Wegen in den Gemeinden Stall, Greifenburg, Mörtschach, Kirchbach und Lesachtal werden heuer in Angriff genommen.

Der Weg auf den Gußnigberg in Stall im Mölltal wird generalsaniert © KK/BÜRO GRUBER

Im Rahmen des Arbeitsprogrammes für das ländliche Wegenetz in Kärnten gab der zuständige Referent Martin Gruber fünf Baulose für Oberkärnten bekannt. Insgesamt stehen für Kärnten rund 10,7 Millionen Euro zur Verfügung, davon fließen 2,5 Millionen Euro in die Sanierung für zahlreiche Wege im Bezirk Spittal. In der Gemeinde Stall wird der Weg auf den Gußnigberg saniert. Seine letzte Generalsanierung war 1988. Im Laufe der Jahre hat sich der Zustand des Weges verschlechtert, daher sind die Erneuerung der Entwässerung, Böschungssicherungen, Tragschichtverstärkungen und die Asphaltierung notwendig. Die Gesamtbaukosten für das mehrjährige Projekt belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro, heuer werden 400.000 Euro in die Maßnahmen investiert. Der Weg erschließt zwölf landwirtschaftliche Höfe mit einer Nutzfläche von 120 Hektar und 80 Hektar Wald.