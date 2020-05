Die Bauarbeiten für die Errichtung der Überfahrtsbrücke in Hermagor starten. Die Fertigstellung ist 2022 geplant, fünf Millionen Euro werden investiert.

Visualisierung der geplanten Überfahrtsbrücke in Hermagor © KK/ÖBB/P&K kos

Es ist soweit. Der Startschuss für die Errichtung der Überfahrtsbrücke in Hermagor ist gefallen. Das Projekt ist Teil der Modernisierung der Bahninfrastruktur im Gailtal durch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem Land Kärnten. Die jetzt beginnenden Arbeiten sind Dammschüttungen, bei denen Schritt für Schritt die Grundlage für die südliche Auffahrtsrampe zur Brücke geschaffen werden. Aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse wird nur maximal ein halber Meter pro Woche aufgeschüttet, deshalb dauern diese Arbeiten bis spätestens Ende Oktober 2020 an. Danach ruht diese Vorlastschüttung bis zum Frühjahr 2021, um mögliche Setzungen abzuwarten. 70.000 Tonnen Schüttmenge werden dabei aufgebracht.