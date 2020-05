27-Jähriger nahm Freundschaftsanfrage an und gab Daten seines Kontos weiter, von dem dann Überweistungen getätigt wurden. 23-Jährige Spittalerin als mutmaßliche Täterin ausgeforscht.

Via Internet ist ein 27-jähriger Kärntner betrogen worden © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein 27-jähriger Mann aus Hermagor nahm am 25.April auf Facebook die Freundschaftsanfrage einer ihm nicht persönlich bekannten Frau an. Nach mehreren Konversationen via Facebook-Messenger erschlich sich die Frau sein Vertrauen. Sie brachte ihn dazu, ihr Kontodaten, Verfügernummer und Passwort, zu übermitteln.