Wetter in Oberkärnten

Die Regenbereitschaft nimmt im Laufe des Dienstags wieder zu © (c) Sabine Schnfeld - stock.adobe.com

Am Dienstag beschäftigen uns noch die Reste eines Frontensystems, das sich von Norden her über unseren Raum gelegt hat. Die dichtere Wolkendecke bricht am Vormittag stellenweise auf und es trocknet vor allem westlich von Spittal vorübergehend ab.