Trainer Rudi Schönherr, Schneiderin Ingrid Kaltenbacher, Max Steintaler von den U17, Juniors und Künstler Udo Hohenberger © (c) KK/SCHOBER-PETER

Der aus Spittal stammende Künstler Udo Hohenberger designte für den SV Spittal Mund-Nasenschutz-Masken, die zugunsten der Nachwuchsförderung verkauft werden. Der Preis pro Maske, die von Ingrid Kaltenbacher genäht werden, beträgt 19,21 Euro, angelehnt an die Gründung des Klubs im Jahr 1921. So macht die Aktion auf das nahende 100-Jahr-Jubiläum aufmerksam. Der Reinerlös aus dem Maskenverkauf geht an die rund 200 Nachwuchsfußballspieler. Gekauft werden können die Masken in Spittal bei Trachten Jogl sowie bei der Kärntner Sparkasse. Ebenso ist eine Onlinebestellung unter E-Mail: office@svspittal.co.at sowie über Facebook: www.facebook.com/svspittaldrau möglich.