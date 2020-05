Kleine Zeitung +

Prozess in Klagenfurt Handtaschenräuber wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt

Ein 22-Jähriger hat im Jänner in Spittal/Drau einer Frau die Handtasche entrissen und 20 Euro erbeutet. Am Montag wurde er am Landesgericht Klagenfurt verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.