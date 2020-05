Ein Bär suchte die Bienenhütte eines Imkers in Hermagor heim, zerlegte sie und bediente sich am Honig. Der Imker befürchtet weitere Schäden.

Dieser Bienenstock wurde von einem Bär ausgeräumt © KK/RAUSCHER