Heiße Asche löste in der Nacht auf Montag einen Brand in einer Gartenhütte in Gmünd aus. Ein Autofahrer entdeckte das Feuer und schlug Alarm.

Die FF Gmünd konnte den Brand rasch löschen © FF Gmünd

Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht auf Montag einen Brand entdeckt. Er war am Sonntag gegen 22.45 Uhr auf der Maltatal-Landesstraße unterwegs. In der Gemeinde Gmünd bemerkte er, dass ein Gartenhaus in einem Schrebergarten brannte und verständigte über Notruf die Feuerwehr.