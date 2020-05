Facebook

Für den Nationalpark Hohe Tauern werden Junior Ranger gesucht © KK/NP Hohe Tauern

Abenteuer und Spaß in einzigartiger Naturkulisse stehen im Mittelpunkt der erlebnisreichen Ausbildung zum "Kärntnermilch-Junior Ranger". Unterrichtet werden die Teenager bei diesem Ausbildungsprogramm von Nationalpark Rangern, die durch ihre langjährige Erfahrung bei ihrer Arbeit viel zu erzählen wissen. In der ersten Woche (20. Juli bis 24. Juli 2020) werden die Nachwuchs-Ranger gezielt auf die zukünftigen Aufgaben vorbereitet und erlangen ein breites Basiswissen über den Nationalpark, die Tier- und Pflanzenwelt, alpine Sicherheit sowie über die Aufgaben eines Nationalpark Rangers. In der zweiten Ausbildungswoche (27. Juli bis 31. Juli 2020) setzen die Jugendlichen das Gelernte, unterstützt durch ihre Vorbilder, in die Praxis um.