Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern wird das Regionalbüro mit einer Glasscheibe ausgestattet © KLZ/STEINMETZ

Seit Mitte März und den Maßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie waren unsere regionalen Geschäftsstellen in Kärnten und Osttirol geschlossen. Dies ist ab Montag Geschichte: Dann öffnen wir wieder alle Geschäftsstellen, so auch in Spittal "Am Rathausplatz 1/5". Angeboten werden alle Leistungen, die Sie auch schon vor der Zwangspause in Anspruch nehmen konnten – von unseren Büchern bis zur Kärnten Card –, trotzdem ist natürlich, wie im gesamten Land, nicht alles so, wie es früher war. Den Regelungen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, kommen wir, um den umfassenden Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten, gerne nach. Der Besuch ist nur mit Mund-Nasen-Schutz möglich – bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit. Weiters bitten wir, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden. Deshalb ist auch die gleichzeitige Anwesenheit der Kunden begrenzt. Etwas sollten Sie sich, wenn Sie zu uns kommen, nicht entgehen lassen: Noch bis 29. Mai erhalten Sie beim Kauf eines Saisonpakets der Kärnten Card eine Kinderkarte gratis. Dieses Angebot gilt für bis zu zwei Saisonpakete pro Vorteilsclub-Haushalt. Die Kärnten Card ermöglicht den Gratis-Eintritt bei mehr als 113 Ausflugszielen.