Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Zwanzgleitner, Bürgermeister Gerhard Pirih, Stadtgärtnermeister Herbert Twardon und Heidi Zwanzgleitner (von links) © KK/Stadtgemeinde

Bereits seit einigen Jahren blüht im Spittaler Stadtpark pünktlich zum Muttertag ein Blumenherz für alle Mamas. Aufgrund der Coronakrise erhielten die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei und Bürgermeister Gerhard Pirih erstmals leider keine Unterstützung von den Kindern der Volksschule West. "Wir freuen uns jedoch schon wieder auf das gemeinsame Bepflanzen des Herzens im Jahr 2021", so Pirih. Insgesamt 300 Blumen schmückt die Herzform im nordwestlichen Teil des Stadtparkes – heuer in den Farben rot-weiß-rot. Die städtische Gärtnerei unter der Leitung von Herbert Twardon pflanzen heuer im gesamten Stadtgemeindegebiet nicht weniger als 75.000 Blumen. "Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern, die unsere Stadt auch in schwierigen Zeiten zum Erblühen bringen", so der Bürgermeister.