Entlassung eines Betriebsrats am Krankenhaus Spittal löst Diskussionen aus © Rie-Press

Seit Ende März liegt ein Antrag der Geschäftsführung des Krankenhauses Spittal auf Entlassung des Betriebsratsobmanns beim Arbeitsgericht. Auslöser war ein Schreiben an schwangere Kolleginnen, dass der Schutz vor möglichen Corona-Gefahren im Haus nicht gewährleistet sei. In einer Pressekonferenz verwies die Gewerkschaft vida am Donnerstag auf eine Welle der Solidarität mit dem bis zur Entscheidung des Gerichts freigestellten Betriebsratsobmann. Über 2500 Unterschriften habe man bereits gesammelt, berichtete Gerald Mjka, Bundesvorsitzender des Fachbereichs Gesundheit.