Symbolfoto © pattilabelle - stock.adobe.com

Am Mittwochvormittag bog ein 22 Jahre alter Paketzusteller mit einem Kastenwagen in eine Tankstelle im Ortsgebiet von Oberdrauburg ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem nachfolgenden PKW, gelenkt von einem 30-jährigen aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Dabei wurde der PKW-Lenker und dessen 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden im Krankenhaus Spittal an der Drau behandelt.