Bäderbetriebe investieren in zwei Strandbäder am Nordufer des Millstätter Sees rund 600.000 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Strandbad Pesenthein am Millstätter See wird derzeit eine Marina für Liegeplätze und Fischerboote errichtet © Andrea Steiner

Wenn am 29. Mai die Strandbäder in Kärnten wieder ihre Pforten öffnen dürfen, dann warten auf die Besucher in den Strandbädern der Gemeinde Millstatt einige Überraschungen: In Pesenthein bleibt im Großteil des Strandbads kein Stein auf dem anderen. Bereits im Vorjahr wurde der in die Jahre gekommene Rutschenturm abgebaut. Als Ersatz wird dafür heuer, etwas westlich davon, eine spektakuläre Breitwellen-Wasserrutsche installiert.