Klaus Pabautz aus Spittal ist der Chef-Kommunikator des Roten-Kreuz in Sachen Corona.

© Markus Traussnig

Wer dieser Tage einen Anruf bei Klaus Pabautz (47) tätigt, kann schon einmal Geduld brauchen. Kein Wunder, ist der stellvertretende Landesrettungskommandant des Roten Kreuz Kärnten doch in Zeiten von COVID-19 ein höchst gefragter Mann. Er ist gemeinsam mit Christian Pichler und Gerald Guggenberger Koordinator im Corona-Team des Roten Kreuz. Alle drei kommen aus Spittal, Pabautz pendelt täglich in die Einsatzstelle nach Klagenfurt. „Deshalb bin es auch meistens ich, der im Corona-Koordinationsgremium vermittelt. Zunächst nach außen zu externen Schnittstellen, wie die betroffenen Abteilungen des Landes oder die Krankenanstalten, aber auch intern zu unseren Entscheidungsträgern“, erklärt Pabautz, dessen Nächte speziell zu Beginn der Krise kurz waren: „Da war ich rund 80 Prozent des Arbeitstages am Telefon, Tage dauerten oftmals 13 bis 14 Stunden.“