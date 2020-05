Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten in Oberkärnten stürzte ein Mann (51) von einem Radlader. Seine Arbeitskollegen versuchten noch, ihn zu reanimieren. Doch der Arbeiter starb.

Reanimations-Versuche wurden von der Polizeistreife und dem Notarzt fortgesetzt, blieben aber erfolglos © Kanizaj

Am Montag gegen 8 Uhr stürzte ein 51-jähriger Arbeiter aus Steindorf bei routinemäßigen Wartungsarbeiten aus unbekannter Ursache von einem Radlader in einer Firma in Sachsenburg. Er erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen.