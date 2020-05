Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anika Ferlitsch behauptet sich in der Felskletter-Szene © KK

Felsenklettern galt lange als reine „Männersache“. Damit hat Anika Ferlitsch aus St. Stefan im Gailtal jetzt ein für alle Mal aufgeräumt. Vor Kurzem erschien ihr Buch „Kanzi“, ein ausführlicher Führer über die insgesamt rund 600 Kletterrouten und Klettersteige am Kanzianiberg beim Faakersee. „Seit zehn Jahren klettere ich dort regelmäßig. Im Februar vor einem Jahr stand ich gerade auf der Kanzel, blickte über das Gelände und da wurde mir plötzlich klar, dass es über ganz viele Routen und Steige, die sich in den Felsen befinden, gar keine genauen Aufzeichnungen gibt. Das wollte ich ändern“, erzählt die begeisterte Sport-Kletterin, die bis zu sechsmal in der Woche am „Kanzi“ trainiert.