Heiligenblut war im März 2020 zwei Wochen lang unter Quarantäne © Markus Traussnig

Tausende Hoteliers in ganz Österreich wollen den Staat wegen der durch die Coronakrise bedingten Betriebssperren auf Schadenersatz klagen. In Tirol allein werde die Zahl der Entschädigungsanträge mit 3500 beziffert, in Salzburg könnten es laut Schätzungen der Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) mehr als 2000 sein, berichten die „Salzburger Nachrichten“ am Sonntag.