Direktvermarkter aus dem Lieser- und Maltatal haben jeden Mittwoch einen Lieferdienst © KK/KEM LIESER-MALTATAL

Durch die Corona Krise wird uns deutlich vor Augen geführt, dass kleine Wirtschaftskreisläufe wichtig sind. Kurze Wege und regionale Wertschöpfung werden für unseren Lebensraum und auch das Klima immer wichtiger. "Wir produzieren viele der Produkte zum täglichen Leben in ausgezeichneter Qualität selbst und vor allem ohne Ausbeutung von Menschen und Natur. Nur die Erreichbarkeit dieser Produkte ist oft mühsam. Zum Wochenmarkt zu fahren ist nicht immer möglich, und die verschiedenen Höfe abzuklappern ist zeitraubend und ökologisch zweifelhaft", schildert Hermann Florian, Manager der Klima- und Energie-Modellregion Lieser- und Maltatal.

„Deshalb steht den Direktvermarktern ab sofort ein Lieferdienst zur Verfügung. Der Kunde ruft beim Direktvermarkter seiner Wahl an, vergewissert sich über Verfügbarkeit der gewünschten Waren und ob dieser bei dem Lieferdienst mitmacht oder mitmachen möchte. Er bestellt beim Betrieb, der die Lieferung zusammenstellt und sie jeden Mittwoch bis 9 Uhr zu Bacher Reisen in Gmünd oder zu Taxi-Ramsbacher in Rennweg bringt. Die Unternehmen liefern die Bestellungen bis 11.30 Uhr aus und kassieren die Kosten für die Produkte plus 4 Euro für den Transport. Details dazu findet man unter: http://regional-im-tal.at, unter E-Mail: hermann.florian@nockregion-ok.at, oder unter Telefon 0699 19292939.