Tagsüber steigen am Staatsfeiertag die Chancen auf Sonnenschein © Claudia Felsberger

Am Staatsfeiertag liegen wir in einer westlichen Strömung. Nach dem Abzug einer Schlechtwetterfront beruhigt sich daher tagsüber das Wetter in Oberkärnten wieder und die Wolken dürften somit auch mehr auflockern können. "Daher stehen die Chancen auf Sonnenschein vor allem am späteren Vormittag und zur Mittagszeit nicht schlecht", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger vorsichtig optimistisch.