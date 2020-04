Kleine Zeitung +

Spittal Halte- und Parkverbot am Rathausplatz tritt in Kraft

Begegnungszone tritt in Kraft: Halten und Parken ist ab 4. Mai in der Spittaler Ebner und Rathausgasse sowie auf dem Rathausplatz verboten. Be- und Entladen von Fahrzeugen bleibt erlaubt.