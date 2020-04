Auf eine erfreuliche Jahresbilanz 2019 blickt das Spittaler Unternehmen Lindner Recyclingtech: Die 100-Millionen-Euro Umsatzmarke wurde deutlich überschritten. So will man auch die Krise gut meistern.

Lindner Recyclingtech ist seit Jahrzehnten ein Profi für Zerkleinerungslösungen im Müllbereich © Lindner Recyclingtech