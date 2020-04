Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Schifffahrtsunternehmer Franz und Silke Schuster setzen auf Ganzjahrestourismus, mit dem See als Drehscheibe. Noch heuer sollen fünf Lodges in der Bucht errichtet werden.

Millstätter See

Auf dem steilen Abhang im Schuster-Areal: Vordergrund bis zur Bootswerft im Hintergrund werden fünf Lodges errichtet © Andrea Steiner

Obwohl der Stadtgemeinde Spittal eine nicht unbeträchtliche Uferlinie des Millstätter Sees am naturbelassenen Südufer gehört, ist die touristische Nutzung in den Kinderschuhen stecken geblieben. Als 2010 die "Schaumrolle", das Seerestaurant im Strandbad Spittal, und 2011 die Künstlerresidenzen "SoArt" der Familie Soravia eröffnet wurden, erhoffte man sich davon auch einen touristischen Aufschwung für die Bucht. Allein, es blieb beim Hoffen. Silke Schuster, die mit ihrem Ehemann Franz das traditionsreiche Schifffahrtsunternehmen samt Wasserskischule und Water-Funpark unmittelbar neben Strandbad und SoArt führt, hat jetzt große Pläne. Eine überaus wichtige Hürde wurde Dienstagabend im Gemeinderat von Spittal genommen. Mit überwiegender Mehrheit wurden die Umwidmung in „Bauland – reines Kurgebiet“ sowie der eingereichte Teilbebauungsplan abgesegnet.