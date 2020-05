Facebook

© (c) kasto - Fotolia (Matej Kastelic)

Im Mai gibt es im Bezirk Hermagor wieder vier Termine, an denen beim Roten Kreuz Blut gespendet werden kann.

Am 6. Mai in der Rotkreuz-Bezirksstelle Hermagor von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 18. Mai in der Volksschule in Gundersheim von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 26. Mai im Gemeindezentrum in Kirchbach von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 27. Mai in der Volksschule in Tröpolach von 15.30 bis 20 Uhr.