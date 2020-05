Facebook

© (c) kasto - Fotolia (Matej Kastelic)

15 Termine gibt es im Mai, an denen im Bezirk Spittal Blut gespendet werden kann. Das Rote Kreuz bittet um Ihre Mithilfe.

Am 4. Mai im Kulturhaus in Kleblach-Lind von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 5. Mai im Kultursaal in Lendorf von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 6. Mai im Kulturhaus in Millstatt von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 7. Mai an der Rotkreuz Ortsstelle in Obervellach von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 11. Mai in der Volksschule in Kolbnitz von 15.30 bis 20 Uhr und am Gemeindeamt in Gmünd von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 12. Mai im Rotkreuz Zentrum in Winklern von 16 bis 20 Uhr.

Am 13. Mai in der Volksschule in Mallnitz von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 14. Mai am Gemeindeamt in Greifenburg von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 15. Mai an der Rotkreuz Bezirksstelle in Spittal/Drau von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 18. Mai im Gemeinschaftshaus in Baldramsdorf von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 22. Mai in der Volksschule in Flattach von 15.30 bis 20 Uhr und im Einsatzzentrum in Heiligenblut von 16 bis 20 Uhr.

Am 25. Mai im Festsaal in Kremsbrücke von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 26. Mai in der Volksschule in Lieserhofen von 15.30 bis 20 Uhr.

Am 27. Mai im Veranstaltungszentrum in Möllbrücke von 15.30 bis 20 Uhr.