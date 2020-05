Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Firma "Resch und Frisch" verwöhnte Rotkreuz-Helfer in der Bezirksstelle Spittal mit Pizzen und Gebäck.

Das "Resch und Frisch"-Team überreichte Gebäck und Pizzen © KK/ROTES KREUZ SPITTAL

Die Firma „Resch und Frisch“ stellte sich beim Roten Kreuz Spittal mit Tiefkühlpizzen und Gebäck ein. Außendienstmitarbeiterin Carolina Grötschl-Moll aus Seeboden zu ihrer Idee: „Die Mitarbeiter des Roten Kreuz Spittal leisten in Corona-Zeiten besonders wichtige Hilfe für Mitmenschen in Not. Wir wollen den Mitarbeitern etwas Gutes tun und wünschen guten Appetit.“ Bezirksstellenleiter Franz-Josef Leitner dankte Carolina Grötschl-Moll von Resch und Frisch und freute sich über diese wertschätzende Geste gegenüber den Mitarbeitern.