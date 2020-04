Facebook

Gemeinderatssitzung im Stadtsaal Spittal: Erforderliche Sicherheitsabstände wurden eingehalten © KK/Stadtgemeinde

So gut wie heuer werden es die Mitglieder des neu gewählten Gemeinderates in einem Jahr nicht mehr haben: Die Prognosen, die sich durch die Corona-Krise abzeichnen, sind alles andere als rosig. "Das Budget 2020 kann nicht aufrechterhalten werden. Ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der wirtschaftlichen Ist-Situation heuer bei den Ertragsanteilen mit einem siebenstelligen Betrag und bei der Kommunalsteuer ebenfalls mit bis zu einer Million Euro weniger zu rechnen haben", zeichnete Finanzreferent Stadtrat Christian Klammer (SPÖ) ein eher düsteres Bild für das Jahr 2020. In Zeiten vor Corona, also 2019, ging es der Stadt Spittal ganz gut: Die Kommunalsteuer der heimischen Betriebe lag auf einem sehr hohen Niveau, erstmals wurde der Wert von sieben Millionen Euro überschritten. Auch die Ertragsanteile des Bundes fielen höher aus als erwartet: Mit mehr als 14,7 Millionen Euro wurde ein historisch hoher Wert erzielt.