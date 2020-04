Politik in Oberkärnten"Eine Gemeinderatssitzung muss öffentlich bleiben"

Kommt die Gemeindepolitik in Corona-Zeiten zum Erliegen? Wir hörten uns bei Bürgermeistern in Oberkärnten um, wie sie in herausfordernden Zeiten, Politik machen.

Die Gemeinderatssitzung, die heute Abend (28. 4.) in Spittal stattfindet, wurde in den Stadtsaal verlegt. Im Ratsaal (Archivbild) wäre es nicht möglich die erforderlichen Abstände einzuhalten © (c) WILLI PLESCHBERGER

In Spittal findet heute (Dienstag, 28. 4.) die zweite Sitzung des Gemeinderates in diesem Jahr statt. Die Vorzeichen gegenüber der vergangenen sind allerdings ganz anders: Der 31-köpfige Gemeinderat übersiedelt samt Fachbeamten und Stadtamtsdirektorin in den Stadtsaal in der Lutherstraße (Beginn 18 Uhr). Bürgermeister Gerhard Pirih (SPÖ) weist in der Einladung der öffentlichen Gemeinderatssitzung darauf hin, dass "aufgrund der aktuellen Situation, die Anwesenheit der Bevölkerung nur in wichtigen persönlichen Anliegen zu befürworten ist". Für alle Teilnehmer der Sitzung gilt den Abstand von einem Meter einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz mitzunehmen, notfalls werden vor Ort Masken zur Verfügung gestellt sein.