Baustelle im Lesachtal aus der Vogelperspektive: Vorbereitungsarbeiten für neue Fundamente © KK/Land Kärnten

Die Brücke Oberring an der B 111 Gailtal Straße zwischen den Ortschaften Birnbaum und Liesing im Lesachtal ist in einem so desolaten Zustand, dass sie nur noch im Schritttempo befahren werden darf und auf 25 Tonnen Gewicht beschränkt ist. Seit März wird an einem Neubau der Brücke gearbeitet, um damit Breite, Linienführung und Radien der B111 in diesem Bereich zu verbessern.