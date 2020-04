Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

AWV Spittal startet neue Kampagne, die mehr Bewusstsein schaffen soll: Hundekot gehört nicht in die Wiese und volle Beutel nicht an den Wegesrand.

Appell an Hundehalter

Auch so wurden Gassi-Sackerln schon hinterlassen © KLZ/Archiv/Gernot Eder

Nachdem vor zwei Wochen Anrainer des Zwergsee-Slow-Trails in Millstatt darauf aufmerksam machten, dass dieser in Müll und Hundekot ersticke, startet nun auch der Abfallwirtschaftsverband (AWV) Spittal eine neue Kampagne gegen „Littering“, also achtloses Wegwerfen von Abfall und Zigarettenstummeln, und für das Gassi-Sackerl.