Bereits im Vorjahr hat Immobilienentwickler Hermann Regger eine Baustelle, deren Bauträger in den Konkurs geschlittert ist, erworben. Jetzt erfolgte in Millstatt der Spatenstich.

Spatenstich in Zeiten wie diesen: Sicherheitsabstände werden eingehalten, auf Publikum wird verzichtet © KK/PRIVAT

Ein Logenplatz über dem Millstätter See wird nach einigen Jahren Stillstand wieder zum Leben erweckt. Hermann Regger hat sich der Aufgabe angenommen und verwirklicht nun das Projekt "see|hen" in der Alexanderhofstraße in Millstatt. "Aufgrund der aktuellen Situation kann leider keine obligate Spatenstichfeier stattfinden", schildert Bauherr Herrman Regger die Situation vor Ort. Er freut sich, für die Realisierung des Projekts, Firmen aus Oberkärnten gewinnen zu können und so zu ermöglichen, dass die Wertschöpfungskette in der Region Oberkärnten bleibt und somit selbst in dieser schwierigen Zeit wichtige Arbeitsplätze gesichert werden.