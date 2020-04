Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Extrembergsteiger und Schriftsteller Hans Müller feiert heute seinen 75. Geburtstag. Ausgerechnet am Tag des Buches.

Hans Müller im eisigen Grönland © KK

Dass er ausgerechnet heute, am internationalen Tag des Buches Geburtstag hat, ist wohl kein Zufall. Es ist jedenfalls ein schönes, passendes Geschenk für einen, dem das Schreiben und Lesen, das Buch, der Dialog zwischen Erzähler und Zuhörer schon immer unendlich wichtig war und zum Leben einfach dazu gehört, wie Essen und Schlafen.

Auch als Teilnehmer mehrerer Expeditionen kennen ihn viele, war doch Hans Müller bereits am Nordpol, Südpol, in China, Peru, Afrika und vielen anderen Gegenden der Erde. Es fehlt ihm eigentlich nur noch ein Abstecher zum Mond. Wenngleich: Recht nahe ist er ihm schon bisher gekommen, indem er einige der höchsten Berge der Welt erklomm. Aber noch wichtiger ist ihm der „Himmel“, die Sehnsucht nach dem ganz Anderen.