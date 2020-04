Facebook

Der Frühling nimmt Fahrt auf: Es wird sonnig! © Fuchs Jürgen

Bei vorherrschendem Hochdruckeinfluss erwartet uns ein sehr schöner und damit sonniger Donnerstag. Der Himmel zeigt sich einen Großteil des Tages von seiner wolkenlosen Seite. Mit der kräftigen Tageserwärmung entwickeln sich erst am Nachmittag einzelne harmlose Haufenwolken über den Bergen. Auf einen kühlen, örtlich sogar leicht frostigen Start in den Tag, wird es untertags angenehm mild oder warm. Das sonnige Wetter lädt zum ausgiebigen Bad in der Sonne ein. Allerdings sollte dabei unbedingt auf einen ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden. "Es wird derzeit nämlich verbreitet ein hoher UV-Index erreicht, was zu einer hohen Sonnenbrand-Gefährdung führt", warnt Wetterfachmann Werner Troger eindringlich. Der Wind weht anhaltend aus östlichen Richtungen.