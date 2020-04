Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bei Radprofi Gert Amenitsch in Möllbrücke sind Radler und ihre Drahesel gut aufgehoben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bleibt gesund! wünscht Gert Amenitsch allen Radlern © KK/Privat

Das schöne Wetter lockt auch viele Radler vor die Türe. Bei Gert Amenitsch „Der Radprofi“ geht derzeit deshalb rund. „Ich komme nicht mal zum Mittagessen, meine Frau liefert mir das Essen in die Werkstatt“, ist er dankbar. Und auch, dass ihn die Kunden nun in seinem Geschäft in Möllbrücke (Hauptstraße 44) besuchen. „Die großen Sportketten dürfen ja noch nicht geöffnet haben. Das ist mein Glück“, freut er sich über die regionale Wertschätzung.