Letzter Verkaufstag am Mittwoch, 29. April: Spar löst den seit 1972 betriebenen Standort in der Villacher Straße 29 auf.

Die Spar-Filiale an der Villacher Straße sperrt zu © Camilla Kleinsasser

Seit 1972 war der Spar-Supermarkt in der Villacher Straße 29 in Spittal für Kunden geöffnet. Am Mittwoch, 29. April, wird nun der letzte Verkaufstag sein, wie Spar in einem Flugblatt informierte: Um 13 Uhr wird der Markt seine Pforten für immer schließen. Ende 2018 hatte direkt nebenan bereits das Möbelhaus Kika zugesperrt.