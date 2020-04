Sechs Slowenen, die sich zu Beginn der Quarantäne in Heiligenblut aufhielten und abreisen mussten, wurden in ihrer Heimat positiv getestet.

Die Quarantäne war für die Heiligenbluter das Glück im Unglück © Markus Traussnig

Ein Blick auf die Statistik des Gesundheitsministeriums weist aktuell für den Bezirk Spittal 38 positiv getestete Fälle auf, die noch nicht genesen sind. Diese Zahlen wurden noch nicht richtig gestellt. "In Wahrheit sind es derzeit nur mehr 17 positive Fälle im Bezirk. Viele sind bereits wieder gesund", gibt Bezirkshauptmann Klaus Brandner bekannt. Der Rückgang der infizierten Fälle ist vor allem dem vorausschauenden Handeln der Behörde geschuldet. Mit der Maßnahme, Heiligenblut unter Quarantäne zu stellen, konnte Schlimmeres abgewendet werden. Klaus Brandner: "Sechs Slowenen, die sich in Heiligenblut aufhielten und wegen der Quarantäne in ihre Heimat zurückreisen mussten, wurden dort nach positiv getestet. Das wurde mir seitens der Botschaft mitgeteilt. In Heiligenblut gab es nach Aufhebung der Quarantäne keine weiteren positiv getesteten Fälle."