Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Heute dürfen viele Unternehmer nach vier Wochen erstmals wieder ihre Geschäfte öffnen. Wir hörten uns in Spittal und Hermagor um, mit welchen Erwartungen sie in die Zukunft starten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ingo Herzig von Schuhe Rieder: Seit 16. März erstmals wieder offen © Andrea Steiner

"Wir haben keinen Online-Handel, das heißt, wir hatten in den vergangenen vier Wochen null Umsatz", schildert Ingo Herzig, Geschäftsführer von Schuhe Rieder, die nicht gerade rosige Situation für das Unternehmen. Das Familienunternehmen betreibt zehn Schuhgeschäfte zwischen Lienz, Villach und Hermagor. "Ich gehe davon aus, dass das Geschäft eher verhalten anlaufen wird. Unsere Filialen sind alle offen und wir haben auch die Öffnungszeiten nicht geändert", sagt Herzig. Alle Mitglieder der Familie haben in den vergangenen Wochen hart gearbeitet, um die neue Ware in die Regale zu bringen. Jetzt hofft der Unternehmer, dass das Frühjahres- und Sommergeschäft doch recht rasch Fahrt aufnehmen wird.